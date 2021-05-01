Украинский теннисист Долгополов объявил о завершении карьеры

Александр Долгополов, US Open-2018 / USTA

Сейчас мужчина планирует сконцентрироваться больше на собственном бизнесе

Экс-первая ракетка Украины, теннисист Александр Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он написал в своем Instagram.

"Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необычное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет, через несколько операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла", — пояснил спортсмен.

По словам Долгополова, сейчас он несколько отойдет от тенниса и сконцентрируется на собственном бизнесе. Теннисист также подчеркнул, что пока не знает, оставаться ли публичным.

Новости по теме: Свитолина принесла Украине первую победу в теннисном матче с Японией

Александр Долгополов — сын еще одного известного теннисиста Александра Долгополова — старшего. Профессионально занимался теннисом с самого детства, а в рейтинги ATP начал попадать с 2006 года. Самым высоким его рейтингом за все время было 13 позиция в январе 2012 года.

На турнирах Большого Шлема самым высоким результатом Долгополова был четвертьфинал в 2011 году. С 2018 года не участвовал в профессиональных матчах из-за травмы.