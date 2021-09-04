Украинский пловец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио РБК-Украина

Максим Крипак завоевал в Токио семь наград, пять из них - золотых

Украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпийских игр-2020 в Токио получил звание самого титулованного спортсмена нынешних соревнований. Об этом сообщает Суспільне.

Как отмечается, представитель Украины впервые в истории летних Паралимпиад стал самым титулованным спортсменом. В то же время, количество медалей Крипака позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины за всю историю.

В частности, Максим Крипак завоевал в Токио семь наград, пять из них - золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и в целом среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игаря Бокия и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.

Справка:

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре золота. На летних играх украинские спортсмены таких достижений еще не имели.

Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.

Всего Крипак теперь имеет 15 медалей Паралимпиад и из них – десять золотых.

Максим Крипак родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата. С ранних лет занимался плаванием и неоднократно становился победителем различных соревнований. Спортивных успехов парень достигал среди здоровых пловцов. Однако инвалидность все больше давала о себе знать, и на равных конкурировать со здоровыми соперниками Максиму становилось труднее. Чтобы не расставаться со спортивной карьерой, Максим перешел в паралимпийское плавание.

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Напомним, 31 августа украинский пловец Максим Крипак выиграл золотую медаль Паралимпийских игр, установив новый мировой паралимпийский рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.