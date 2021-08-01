Украинский пловец Романчук получил "серебро" на Олимпиаде в Токио

Михаил Романчук Instagram / Михаил Романчук

"Золото" выиграл американец Роберт Финке,

В финале заплыва мужчин на 1 500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу, сообщает НОК.

В финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов – Михаил Романчук и Сергей Фролов.

"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль получил Михаил Романчук.

"Бронзу" завоевал Флориан Уэллброк из Германии.

Финке пришел к финишу с результатом за время 14:39:65, Романчук – 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию за 14:40:91.

Фролов финишировал 8-м.

Для Украины это первая серебряная медаль на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали пять бронзовых наград.

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Ранее сообщалось, что украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский и национальный рекорды на дистанции 800 метров вольным стилем. В частности, атлет выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28.