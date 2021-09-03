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Украинский пловец Остапченко выиграл золото Паралимпийских игр в Токио

Остапченко получил третью медаль на Паралимпиаде прессслужба Паралимпийских игр / Twitter

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 93 награды – 23 золотые, 44 серебряных и 26 бронзовых

Украинский пловец Денис Остапченко получил третью медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом говорится в Twitter Паралимпийских игр.

Отмечается, что в десятый день Игр-2020 представитель Полтавской области к серебру на 50-метровке на спине и бронзе на 50-метровке вольным стилем добавил золото на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S3.

В частности Сергей Паламарчук из Николаева финишировал восьмым.

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 93 награды – 23 золотые, 44 серебряных и 26 бронзовых.

"Сине-желтые" занимают 5-е место в общекомандном зачете и 4-е – по количеству медалей.

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Напомним, ранее украинский пловец Максим Крипак выиграл свою седьмую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио. Золото Крипака стало 90-й наградой украинцев на Паралимпийских играх-2020.

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