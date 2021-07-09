Украинский пловец Лисовец выиграл золото юниорского Чемпионата Европы

Во время заплыва Владимир Лисовец установил новый юниорский рекорд Украины - 100 м брассом за 1 минута 00,28 секунды

Как отмечается, результат Владимира - 1 минута 00,28 секунд. В частности, это новый юниорский рекорд Украины.

Серебряная медаль в активе нашего Вадима Науменко на 200 м комплексным плаванием - 2.00,65.

Украинская сборная, в состав которой входят Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Виктория Костромина и Карина Снитко, заняла третье место в комбинированной смешанной эстафеты 4х100 - 3.54,03.

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Напомним, ранее украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным победителем XXXV чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем он занял первое место с результатом 7 минут 42,61 секунды.