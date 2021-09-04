Украинский легкоатлет стал серебряным призером на Паралимпиаде в Токио

Игорь Цветов iSport

Он выиграл "серебро" в беге на 200 метров

Украинский легкоатлет Игорь цветов выиграл "серебро" в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020. Об этом сообщил iSport.

Как отмечается, для легкоатлета это уже вторая серебряная медаль в Токио.

"В рамках 11-го дня Паралимпийских игр - 2020 в Токио (Япония) состоялся розыгрыш комплекта медалей в беге на 200 метров (класс T35 - спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, стоя)", - отмечается в сообщении.

Также Цветов стал серебряным призером в этой дисциплине, показав результат 23,25.

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Напомним, что ранее на Паралимпиаде в Токио одну серебряную награду получил титулованный легкоатлет Игорь цветов, вторую-Михаил Сербин. Цветов подходил к финалу 100-метровки в качестве действующего паралимпийского чемпиона. В Рио-де-Жанейро он оказался самым быстрым на этой дистанции и всего в 2016 году выиграл две золотые медали.

Также пловец Денис Остапченко получил третью медаль в соревнованиях. Он добавил золото на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S3 к серебру на 50-метровке на спине и бронзе на 50-метровке вольным стилем.

А украинская спортсменка Зоя Овсий стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио в метании булавы. Она завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51.