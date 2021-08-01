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Украинский боксер Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр

Александр Хижняк НОК

Спортсмен уже гарантировал себе бронзовую медаль

Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу в четвертьфинальном бою и таким образом прошел в полуфинал Олимпийских игр-2020. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет. 

"Александр Хижняк - в полуфинале Токио-2020! Украинский боксер Александр Хижняк (до 75 кг) побеждает в четвертьфинале Олимпийских игр Эури Седеньо Мартинеса из Доминиканской Республики - 4:1 и гарантирует себе и Украине награду, остается лишь узнать, какого она будет сорта", - говорится в сообщении.

Также на победу украинца отреагировали и в Федерации бокса, заметив, что противник Хижняка в четвертьфинале, представитель Доминиканской Республики показал "грязный" бокс. 

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"Победа в четвертьфинале Олимпийских игр! "Полтавский танк" проехался по своему сопернику из Доминиканской Республики - Эуре Седено Мартинесу, который продемонстрировал очень "грязный" бокс. Да и рефери принимал неоднозначные решения... И все же - выход в полуфинал получен! Это означает как минимум "бронзу" для украинского спортсмена! Так держать!!!"- отметили в Федерации.

Известно, что в полуфинале Олимпийских игр Хижняк встретится с представителем Филиппин Эумиром Марсьялем в четверг, 5 августа.

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Напомним, в финале заплыва мужчин на 1 500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль получил украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу,

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