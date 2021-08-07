Украинский боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады-2020 и взял "серебро"

Александр Хижняк НОК

Всего на нашем счету уже 16 медалей

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг. В финале он уступил бразильцу Эберту Соузи. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Олимпиады, передает "Суспильне".

Отмечается, что в первом же раунде боксер пошел вперед и начал приобретать преимущество над Соузой.

Украинец почти не отпускал бразильца от канатов и в конце 3-минутки нанес несколько опасных ударов. Все пять судей отдали победу нашему боксеру.

Во втором раунде Хижняк продолжил давить на Соузу, бразилец пытался изо всех сил сбить темп украинца, но тот сразу же возвращался к атакам.

В третьем раунде бой продолжался в том же темпе, однако в середине раунда боксеры пошли в жесткий размен ударами.

Соуза угодил в челюсть Хижняка левым боковым и отправил в нокдаун.

Украинец моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет до десяти", а сразу присудил нокаут.

Как известно, это была не первая встреча Хижняка и Соузы: они дважды встречались на турнире в Болгарии (в 2019 и 2020 годах), дважды побеждал наш боксер.

Отмечается, что это пятое "серебро" Украины на Олимпиаде-2020.

Всего на нашем счету уже 16 медалей.

Напомним, ранее мы писали, что украинский боксер в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк одержал победу над соперником с Филиппин Эумиром Марсиалем на Олимпиаде-2020.