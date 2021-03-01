Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBA

Он поднялся с 2 места

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на 1 место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом свидетельствуют данные на ее сайте.

Как отмечается, на 2 месте оказался боксер из Румынии Богдан Дину. На третьей позиции американский спортсмен Деонтей Уайлдер, а на четвертой - кубинец Луис Ортис. Пятерку лучших боксеров в супервесе закрывает представитель США Энди Руис.

Напомним, что накануне Усик был еще на второй строчке, однако вырвался в лидеры.

Ранее сообщалось, что украинец Владимир Кличко стал лучшим боксером в тяжелом весе среди представителей Европы. Он получил 700,3 балла.