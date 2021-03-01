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Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBA

Он поднялся с 2 места

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на 1 место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом свидетельствуют данные на ее сайте

Как отмечается, на 2 месте оказался боксер из Румынии Богдан Дину. На третьей позиции американский спортсмен Деонтей Уайлдер, а на четвертой - кубинец Луис Ортис. Пятерку лучших боксеров в супервесе закрывает представитель США Энди Руис. 

Напомним, что накануне Усик был еще на второй строчке, однако вырвался в лидеры. 

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Ранее сообщалось, что украинец Владимир Кличко стал лучшим боксером в тяжелом весе среди представителей Европы. Он получил 700,3 балла.

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