Украинские стронгмены протянули самолет "Мрия" и установили национальный рекорд

УП

Масса самолета вместе с топливом составила 330 тонн

Восемь украинских стронгменов протянули крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" более 4 метров и установили национальный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации Стронгменов Украины.

Как отмечается, масса самолета вместе с топливом составила 330 тонн.

"8 сильнейших богатырей Украины сдвинули ее с места и протащили на 4,30 метров за 1,13 мин! Рекорд засвидетельствовали представители Национального реестра рекордов Украины!",- подчеркнула пресс-служба.

Установленный рекорд приурочили к 30-летию независимости Украины.

"Самолет "Мрия" - это символ современной Украины. Таким символом являются и наши стронгмены-богатыри.

Мы будем по настоящему отдавать все свои силы в честь тридцатилетия нашего государства", – сообщил президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок.

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Напомним, что ранее украинская пловчиха Елизавета Мерешко установила паралимпийский рекорд и получила первую золотую медаль на нынешних соревнованиях в Токио. Она вышла в финал 200-метровки комплексным плаванием, установив в квалификационном заплыве мировой паралимпийский рекорд - 2 минуты 56,90 секунды.