Украинские спортсмены завоевали две бронзы по вольной борьбе в Осло

Александра Хоменец на чемпионате мира по борьбе в Осло

Наградами отметились Магамед Закариев и Александра Хоменец

Отмечается, что Магамед Закариев завоевал бронзу во время соревнований в весовой категории до 97 килограммов, а Александра Хоменец - во время соревнований в весовой категории до 55 килограммов.

Украинские спортсмены Магамед Закариев и Александра Хоменец завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Как известно, чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло, завершается 10 октября.

Напомним, ранее мы писали, что украинские спортсменки-дайверы Наталья Жаркова и Екатерина Садурская получили золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по фридайвингу в турецкой Анталии.

Как сообщалось ранее, сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио.

В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е - в общекомандном зачете.

Украина завоевала медали в 10-ти видах спорта из 15-ти, в которых была представлена.