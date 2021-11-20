Украинские спортсменки завоевали две "бронзы" на чемпионате мира по каратэ

Украинские каратистки Екатерина Кривая и Галина Мельник Национальный олимпийский комитет Украины

Впереди ожидается финальное соревнование с участием Аниты Серегиной

Две украинские спортсменки получили бронзовые медали на чемпионате мира по каратэ в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

"На третью ступень пьедестала сходят две украинки Екатерина Кривая (-50 кг) и Галина Мельник (-68 кг)", - говорится в сообщении.

А впереди еще финальное соревнование с участием Аниты Серегиной (-61 кг).

Как сообщалось ранее, в столице Сербии Белграде на XXI чемпионате мира-2021 по боксу среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 71 кг стал украинец Юрий Захареев.

Кроме этого, за золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получил вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Позже, украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) выиграла турнир PGL Major Stockholm 2021 с CS: GO, который состоялся в Стокгольме (Швеция).

Так, за победу на PGL Major Stockholm 2021 украинские игроки получили 1 миллион долларов.

Также на первую ступеньку пьедестала поднялся украинец Владислав Руднев, завоевав вторую медаль высшей пробы на чемпионате мира по самбо.

При этом, он в четвертый раз стал сильнейшим самбистом планеты.