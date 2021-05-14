Украинские синхронистки стали чемпионками Европы в артистическом плавании

Украинские синхронистки на чемпионате Европы Украинское синхронное плавание

Это уже второе "золото" для страны

Украинские синхронистки получили вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом нас своей странице в Facebook сообщила прессслужба Украинского синхронного плавания.

"Марине Алексеевой, Влади Алексиевой, Олесе Деревянченко, марте Фединой, Веронике Гришко, Екатерине Резник, Анастасии Савчук, Алине Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизавете Яхно не было равных в произвольной комбинации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победная сумма украинок достигает 94,7000.

"Спасибо за победу. Это было фантастически!",- говорится в заметке.

Новости по теме: Спортсмен из Украины побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию

Ранее сообщалось, что 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа, которые представляли Украину, завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду.