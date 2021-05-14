Украинские синхронистки стали чемпионками Европы в артистическом плавании
Это уже второе "золото" для страны
Украинские синхронистки получили вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом нас своей странице в Facebook сообщила прессслужба Украинского синхронного плавания.
"Марине Алексеевой, Влади Алексиевой, Олесе Деревянченко, марте Фединой, Веронике Гришко, Екатерине Резник, Анастасии Савчук, Алине Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизавете Яхно не было равных в произвольной комбинации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, победная сумма украинок достигает 94,7000.
"Спасибо за победу. Это было фантастически!",- говорится в заметке.
Ранее сообщалось, что 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа, которые представляли Украину, завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду.