Украинские дайверы завоевали три медали на чемпионате мира по фридайвингу

Соревнования проходили по категориям: свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноластой, без ластов

Отмечается, что в женских соревнованиях в категории постоянный вес без ласт (CNF) золото завоевала спортсменка Наталья Жаркова с результатом 65 метров, серебро - Екатерина Садурська с результатом 55 метров.

Третье место у турчанки Ярен Тюрк-47 метров.

В категории постоянный вес с ластами (CWT-BF) Наталья Жаркова завоевала бронзовую медаль с результатом погружения на 94 метра, установив национальный рекорд.

В частности первое место в этой категории получила словенка Аленка Артник с результатом 106 метров, серебряная медаль у итальянки Алессии Зекини с результатом 105 метров.

Обе установили мировой рекорд.

В этой категории Екатерина Садурская вошла в десятку лучших с финальным результатом 48 метров (фактическим 56 метров).

Кроме этого, украинец Денис Полывяный вошел в десятку лучших в соревнованиях с свободного погружения с финальным результатом 54 метра (фактическим 60 метров).

Соревнования проходили по категориям: свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноластой, без ластов.

Напомним, ранее сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио.

В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е - в общекомандном зачете.

Украина завоевала медали в 10-ти видах спорта из 15-ти, в которых была представлена.