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Украинская теннисистка Закарлюк пробилась в финал турнира ITF

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк Фото из открытых источников

Она сразится со спортсменкой из Бразилии

Рекордсменка мира и украинская теннисистка Марианна Закарлюк сумела выйти в финал хардового турнира ITF, который проходит в индийском Пуне. Об этом сообщает Sportarena. 

Как отмечается, в рамках 1/2 тура спортсменке удалось обыграть соперницу Мирьям Булгару из Румынии. Закарлюк проиграла первый сет, однако вырвалась вперед во втором и третьем со счетом 6:4.

Стало известно, что в финале украинская теннисистка сразится с Лаурой Пигосси из Бразилии. 

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Ранее сообщалось, что третья ракетка мира в рейтинге WTA Элина Свитолина установила историческое достижение. Ее рекорд составляет наибольшее количество побед в Украине, в частности, их насчитывается аж 66 при 31 проигрыше.

 

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