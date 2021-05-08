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Украинская теннисистка выполнила лучший удар месяца в мире

Марта Костюк Фото из открытых источников

Это сделала Марта Костюк

Украинская теннисистка и третья ракетка мира Марта Костюк ознаменовалась лучшим ударом в мире за апрель 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Как отмечается, исполнила она его во время матча второго круга турнира в Стамбуле против россиянки Дарьи Касаткиной.

При этом добавляется, что первенство ей удалось получить благодаря голосам болельщиков. В частности, Костюк отдали 41% голосов, тогда как за ее ближайшую конкурентку Анжелик Кербер проголосовало 36% респондентов.

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Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала лучшей украинской теннисисткой по количеству одержанных побед, установив новый рекорд. У нее насчитывается 66 выигрышей при 31 поражении.
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