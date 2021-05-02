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Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, одолев в финале россиянку

Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в 60-тысячнике ITF в Загребе. Украинка в финале обыграла россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Согласно сообщению, для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраш.

Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.

Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.

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Напомним, "первая ракетка" Украины Элина Свитолина победила в первом поединке матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией.

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