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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла из топ-5 рейтинга WTA

Украинка уступила Арине Соболенко из Беларуси, которая поднялась на три позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место в обновленном рейтинге WTA. Об этом свидетельствуют данные на сайте WTA Tour.

Как отмечается, Свитолина потеряла одну позицию, пропустив вперед Арину Соболенко из Беларуси. Соболенко поднялась благодаря победе на турнире в Мадриде.

Потеряли позиции в рейтинге и другие представительницы Украины Даяна Ястремская (32), Марта Костюк (79), Катарина Завацкая (130), Леся Цуренко (142) и Екатерина Козлова (158). Вверх продвинулись Ангелина Калинина (141), Дарья Снигур (206) и Екатерина Бондаренко (224).

Сейчас топ-5 рейтинга WTA выглядит так:

  1. Эшли Барти (Австралия);
  2. Наоми Осака (Япония);
  3. Симона Халеп (Румыния);
  4. Арина Соболенко (Беларусь);
  5. София Кенин (США).

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Напомним, в апреле Элина Свитолина победила в первом поединке матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией.

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