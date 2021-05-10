Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла из топ-5 рейтинга WTA
Украинка уступила Арине Соболенко из Беларуси, которая поднялась на три позиции
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место в обновленном рейтинге WTA. Об этом свидетельствуют данные на сайте WTA Tour.
Как отмечается, Свитолина потеряла одну позицию, пропустив вперед Арину Соболенко из Беларуси. Соболенко поднялась благодаря победе на турнире в Мадриде.
Потеряли позиции в рейтинге и другие представительницы Украины Даяна Ястремская (32), Марта Костюк (79), Катарина Завацкая (130), Леся Цуренко (142) и Екатерина Козлова (158). Вверх продвинулись Ангелина Калинина (141), Дарья Снигур (206) и Екатерина Бондаренко (224).
Сейчас топ-5 рейтинга WTA выглядит так:
- Эшли Барти (Австралия);
- Наоми Осака (Япония);
- Симона Халеп (Румыния);
- Арина Соболенко (Беларусь);
- София Кенин (США).
Напомним, в апреле Элина Свитолина победила в первом поединке матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией.