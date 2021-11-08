Украинская киберкоманда NAVI впервые стала чемпионом мира по CS:GO

Команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпионом турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO Instagram / NAVI

За победу на PGL Major Stockholm 2021 украинские игроки получили 1 миллион долларов

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) выиграла турнир PGL Major Stockholm 2021 с CS:GO, который состоялся в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает championat.com.

Как отмечается, в финале турнира члены NAVI встретились с коллективом G2 Esports и выиграли со счетом 2:0. За победу на PGL Major Stockholm 2021 украинские игроки получили 1 миллион долларов. Команда G2 Esports, занявшая второе место, получила 300 тысяч долларов.

К слову, после турнира игрок NAVI Денис electronic Шарипов вошел в топ-7 самых богатых игроков в CS:GO в мире. В пятерке находятся игроки золотого состава Astralis, а на шестом месте – Александр s1mple Костылев.

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Ранее сообщалось, что киевский отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами, а на месте гостиницы планируется сделать большой киберспортивный проект.