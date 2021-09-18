Украинки Лузан и Четверикова завоевали "золото" на чемпионате мира по гребле

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "золото" на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Копенгагене. Об этом информирует НОК Украины .

"Есть первая медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене! Золото выиграла на дистанции 500 метров наш Серебряный Олимпийский экипаж в каноэ-двойке Людмила Лузан и Анастасия Четверикова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на финише 500-метровки Лузан и Четверикова опередили белорусских соперниц на 1:26 секунды, показав время 1:55.85 минут.

В частности третье место завоевали спортсменки с Кубы.

Новости по теме: Украина завоевала золото на чемпионате мира по скалолазанию в России

Напомним, что ранее первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после US Open. В обновленной мировой классификации украинская спортсменка поднялась с пятого на четвертое место.

Как сообщалось ранее, украинского тренера клуба "Аль-Айн" Сергея Реброва признали лучшим тренером августа в Объединенных Арабских Эмиратах. "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Команда Реброва в первых трех турах набрала 9 очков.