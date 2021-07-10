Украинка выиграла "золото" первенства Европы в прыжках в высоту

Первенство континента пройдет до 11 июля

Как отмечается, Магучих с результатом 2,00 метра завоевала "золото" с рекордом чемпионатов.

Второе место заняла шведка Мая Нильссон (1,89), третье - Лиа Апостоловски из Словении (1,89).

К слову, накануне украинец Михаил Кохан получил золотую награду в метании молота.

Первенство континента пройдет до 11 июля.

Новости по теме: Украинская легкоатлетка Магучих победила на соревнованиях в Норвегии

Напомним ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Банска-Быстрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров.