Украинка выиграла "золото" первенства Европы в прыжках в высоту
Первенство континента пройдет до 11 июля
Лидер мирового сезона по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих стала победительницей молодежного первенства Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23-х лет), который проходит в Таллине (Эстония), передает "Укринформ".
Как отмечается, Магучих с результатом 2,00 метра завоевала "золото" с рекордом чемпионатов.
Второе место заняла шведка Мая Нильссон (1,89), третье - Лиа Апостоловски из Словении (1,89).
К слову, накануне украинец Михаил Кохан получил золотую награду в метании молота.
Первенство континента пройдет до 11 июля.
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Напомним ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Банска-Быстрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров.