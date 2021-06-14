Украинка Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Тениссистка поднялась на 65 строчку

Украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 65 место. Об этом свидетельствуют данные WTA.

Вместе с тем, никаких перестановок в топ-10 не произошло. Украинка Элина Свитолина сохранила 6 место.

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Как сообщалось, в ноябре прошлого года 18-летняя теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере попала в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).