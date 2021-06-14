live
Новости » Спорт Читати новину українською

Украинка Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк Фото из открытых источников

Тениссистка поднялась на 65 строчку

Украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 65 место. Об этом свидетельствуют данные WTA.

Заметим, на Ролан Гаррос-2021 украинка неожиданно дошла до 1/8 финала. Это лучший в этом году результат среди наших теннисисток на турнире.

Вместе с тем, никаких перестановок в топ-10 не произошло. Украинка Элина Свитолина сохранила 6 место.

Скриншот

Как сообщалось, в ноябре прошлого года 18-летняя теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере попала в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Илья Кива: Высокое покровительство не спасёт Коротких от ответственности за преступления Илья Кива потребовал от ГБР расследовать причастность Мартыненко к схемам незаконного обогащения Илья Кива: Я даю возможность советнику главы МВД Мартыненко уйти и не позорить систему Илья Кива призывает парламентский комитет дать оценку работе прокурора Киева Кипера

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект