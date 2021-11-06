Украинец Захареев завоевал золото на чемпионате мира по боксу в Сербии

Украинец Захареев завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу

За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов

Отмечается, что в финальном поединке за золото в категории до 71 кг Захареев одержал победу над россиянином Вадимом Мусаевым со счетом 5:0.

За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что украинские спортсменки-дайверы Наталья Жаркова и Екатерина Садурская получили золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира из фридайвинга Kaş Başka в турецкой Анталии