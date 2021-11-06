Украинец Захареев завоевал золото на чемпионате мира по боксу в Сербии
За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов
В столице Сербии Белграде на XXI чемпионате мира-2021 по боксу среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 71 кг стал украинец Юрий Захареев. Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что в финальном поединке за золото в категории до 71 кг Захареев одержал победу над россиянином Вадимом Мусаевым со счетом 5:0.
За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.
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