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Украинец Захареев завоевал золото на чемпионате мира по боксу в Сербии

Украинец Захареев завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу Фото из открытых источников

За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов

В столице Сербии Белграде на XXI чемпионате мира-2021 по боксу среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 71 кг стал украинец Юрий Захареев. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в финальном поединке за золото в категории до 71 кг Захареев одержал победу над россиянином Вадимом Мусаевым со счетом 5:0.

За золотую медаль чемпионата мира украинский спортсмен получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

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Напомним, ранее мы писали, что украинские спортсменки-дайверы Наталья Жаркова и Екатерина Садурская получили золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира из фридайвинга Kaş Başka в турецкой Анталии

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