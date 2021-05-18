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Украинец Усик может выйти на чемпионский бой с британским боксером Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа Фото из открытых источников

Спортсмены будут посоревноваться через 9 лет после последнего их совместного поединка

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк проводит переговоры со своим британским коллегой Эдди Гирном относительно боя с чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports

"Теперь у Джошуа не будет реального оправдания. Джошуа не избежать Усика, пришло время выполнить обязательства. Два олимпийских чемпиона Лондона сойдутся друг с другом на ринге через 9 лет. Вот это история. Теперь у нас есть возможность организовать бой как можно скорее", - отметил он. 

При этом добавляется, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Джошуа.

Стало известным что британский бокмсер должен был защищать титул в поединке против украинца. Тем не менее, бой был отложен из-за необходимости проведения соревнования на первенство с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

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Ранее сообщалось, что Александр Усик может расторгнуть контракт с промоутером Эдди Гирном, если он не выйдет в ринг против Энтони Джошуа

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