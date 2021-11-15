Украинец стал чемпионом мира по самбо и на ковре станцевал гопак. Видео

Фото из открытых источников

Владислав Руднев в четвертый раз стал сильнейшим самбистом планеты

На первую ступень пьедестала поднялся украинец Владислав Руднев, завоевав вторую медаль высшей пробы на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает "24 канал".

Как отмечается, из Ташкента украинские спортсмены везут две золотые медали с чемпионата мира по самбо. Призерами стали Юлия Гребенижко и Владислав Руднев.

Известно, что в финале в категории 79 кг он одолел представителя Узбекистана Фурката Рузиева.

Руднев стал четырехкратным чемпионом мира. После победы 25-летний украинец станцевал гопак.

Впоследствии состоялась церемония награждения, на которой Руднев получил золотую медаль, а в зале прозвучал гимн Украины.

Кроме этого, спортсмен также выступает в смешанных единоборствах. В MMA он провел два боя и одержал две победы.

Новости по теме: Украинская киберкоманда NAVI впервые стала чемпионом мира по CS:GO

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик танцевал со скакалкой активно готовясь к поединку с Чисорой. Забавную видеозапись с тренировки спортсмена опубликовали на официальной Instagram-странице совместного бренда Александра Усика и Василия Ломаченко LomUs.