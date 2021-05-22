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Украинец Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы по плаванию на 800-метровке

Михаил Романчук Instagram / Михаил Романчук

В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем он занял первое место с результатом 7 минут 42,61 секунды

Украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным победителем XXXV чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), где продолжается турнир по плаванию, сообщает Укринформ.

В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем Романчук занял первое место с результатом 7 минут 42,61 секунды.

"Серебро" и "бронзу" взяли итальянцы - олимпийский чемпион Грегорио Палтриньери (7.43,62) и Габриэль Детти (7.46,10).

Сергей Фролов, который также принимал участие в финале финишировал восьмым (7.56,12).

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Как сообщалось, Романчук в Будапеште также выиграл европейское "золото" на 1500-метровке вольным стилем.

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