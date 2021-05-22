Украинец Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы по плаванию на 800-метровке
В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем он занял первое место с результатом 7 минут 42,61 секунды
Украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным победителем XXXV чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), где продолжается турнир по плаванию, сообщает Укринформ.
В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем Романчук занял первое место с результатом 7 минут 42,61 секунды.
"Серебро" и "бронзу" взяли итальянцы - олимпийский чемпион Грегорио Палтриньери (7.43,62) и Габриэль Детти (7.46,10).
Сергей Фролов, который также принимал участие в финале финишировал восьмым (7.56,12).
Как сообщалось, Романчук в Будапеште также выиграл европейское "золото" на 1500-метровке вольным стилем.