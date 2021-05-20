Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Украинский пловец победил с результатом 14:39.89

Украинский спортсмен Михаил Романчук вчера, 19 мая, одержал победу на Чемпионате Европы из плавания в Будапеште. Пловец завоевал "золото" в своей коронной дистанции 1,5 тыс. метров. Об этом сообщила Федерация плавания Украины.