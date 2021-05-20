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Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Михаил Романчук Instagram / Михаил Романчук

Украинский пловец победил с результатом 14:39.89

Украинский спортсмен Михаил Романчук вчера, 19 мая, одержал победу на Чемпионате Европы из плавания в Будапеште. Пловец завоевал "золото" в своей коронной дистанции 1,5 тыс. метров. Об этом сообщила Федерация плавания Украины.

"Михаил Романчук уверенно выигрывает у итальянца Григорио Пальтеньери на своей коронной дистанции 1500 метров вольным стилем и становится чемпионом Европы с результатом 14:39.89", - говорится в сообщении федерации.

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Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Победная сумма украинок достигает 94,7000.

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