Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию
Украинский пловец победил с результатом 14:39.89
Украинский спортсмен Михаил Романчук вчера, 19 мая, одержал победу на Чемпионате Европы из плавания в Будапеште. Пловец завоевал "золото" в своей коронной дистанции 1,5 тыс. метров. Об этом сообщила Федерация плавания Украины.
"Михаил Романчук уверенно выигрывает у итальянца Григорио Пальтеньери на своей коронной дистанции 1500 метров вольным стилем и становится чемпионом Европы с результатом 14:39.89", - говорится в сообщении федерации.
Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Победная сумма украинок достигает 94,7000.