Украина завоевала еще три медали на Паралимпийских играх-2020 в Токио

Иван Май galinfo

Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе

В столице Японии Токио продолжается четвертый день XVI летней Паралимпиады. Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе. Об этом сообщает официальная страница Паралимпийских игр-2020 в своем Twitter.

Отмечается, что бронзовые медали в мужском одиночном разряде (класс 9 и 8) завоевали Иван Май и Максим Николенко.

В частности 25-летний Май в полуфинале уступил австралийцу Ма линю со счетом 1:3. Бронзового финала в программе нет, поэтому Май гарантировал себе медаль еще после выхода в полуфинал.

Подчеркивается, что Николенко в полуфинале со счетом 1:3 уступил китайскому спортсмену Чжао Шуаю.

В финале Шуай встретится с украинцем Виктором Дидухом. Они поделят между собой золотую и серебряную медали.

Кроме этого, в толкании ядра (класс F12) у Украины серебро — медаль получил Роман Данилюк.

Новости по теме: Украина завоевала второе золото на Паралимпийских играх в Токио

Напомним, ранее Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.