Украина завоевала еще три медали на Паралимпийских играх-2020 в Токио
Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе
В столице Японии Токио продолжается четвертый день XVI летней Паралимпиады. Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе. Об этом сообщает официальная страница Паралимпийских игр-2020 в своем Twitter.
Отмечается, что бронзовые медали в мужском одиночном разряде (класс 9 и 8) завоевали Иван Май и Максим Николенко.
В частности 25-летний Май в полуфинале уступил австралийцу Ма линю со счетом 1:3. Бронзового финала в программе нет, поэтому Май гарантировал себе медаль еще после выхода в полуфинал.
Подчеркивается, что Николенко в полуфинале со счетом 1:3 уступил китайскому спортсмену Чжао Шуаю.
В финале Шуай встретится с украинцем Виктором Дидухом. Они поделят между собой золотую и серебряную медали.
Кроме этого, в толкании ядра (класс F12) у Украины серебро — медаль получил Роман Данилюк.
Напомним, ранее Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.