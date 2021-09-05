Украинцы завершили выступления на Паралимпиаде в Токио: Сколько удалось завоевать медалей

Украинские спортсмены на Паралимпиаде-2020 Фото из открытых источников

Украинские спортсмены выиграли 98 медалей

Сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Суспільне".

В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е - в общекомандном зачете.

Украина завоевала медали в 10-ти видах спорта из 15-ти, в которых была представлена.

Как отмечается, пловец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Токио-2020. Представитель Украины впервые выиграл "личный медальный зачет" Паралимпиады - 7 наград: 5 золотых 1 серебряная и 1 бронзовая.

Всего было разыграно 539 комплектов наград. Медали Токио-2020 завоевали представители 86 стран мира. Больше всего медалей у Китая - 207. Вторые по количеству наград британцы - 124.

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Как сообщалось ранее, украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020. Отмечается, что для легкоатлета это уже вторая серебряная медаль в Токио.