Украина завоевала золото на чемпионате мира по шашкам-64

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Турнир состоялся в Турции

Впервые в истории мужская сборная Украины выиграла золотые медали чемпионата мира по шашкам-64, обойдя сборную РФ. Об этом заявил вице-президент Национальной федерации шашек Украины Леонид Бройтман, сообщает Укринформ.

Как отмечается, честь нашей страны отстаивали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница). Соревнования проходили в категории рапид или быстрые шашки. Украинцы на два очка опередили россиян.

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По словам капитана украинской сборной Юрия Аникеева, залогом успеха стала стабильная, равная игра на протяжении всего турнира.

Кроме этого, в этом виде программы Женская сборная Украины завоевала серебряные медали. За команду выступали гроссмейстеры Елена Короткая (Каменское Днепропетровской области) и Юлия Макаренкова (Харьков).

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Напомним, недавно украинская велосипедистка Ирина Попова завоевала бронзовую медаль в дисциплине кросс-кантри элиминатор на чемпионате Европы по маунтенбайку в сербском городе Нови Сад.