Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020: Фехтовальщик Рейзлин выиграл бронзу

Игорь Рейзлин. Олимпийские игры-2020 НОК Украины

Поединок завершился со счетом 15:12

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Как отмечается, Рейзлин в воскресенье, 25 июля, получил бронзу в одиночном турнире на шпагах. Поединок завершился со счетом 15:12.

Он стал единственным украинским шпажистом, что прошел в полуфинал, Роман Свичкарь и Богдан Никишин проиграли еще в первом раунде.

К слову, ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера - 15:12. В полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохамеду Эльсаеду Израиля - 15:13. Игорь Рейзлин в полуфинале уступил французу Ромену Канноне.

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Напомним, вчера, 24 июля, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Украинка завоевала бронзу.