Украина завоевала вторую "бронзу" в артистическом плавании на Олимпиаде-2020

Сборная Украины взяла "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию Общественное

Эта награда стала 17-й на счету нашей страны на этих Играх в Токио

Сборная Украины взяла вторую "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции соревнований, передает "Суспильне".

Отмечается, что украинская сборная в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Владиславы и Марины Алексиевых, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Екатерины Резник завоевали первую в истории Украины командную медаль в артистическом плавании.

Соревнования в произвольной программе украинки начинали в статусе фавориток на "бронзу".

После технической программы сборная занимала третье место, уступая командам ОКР и Китая и опережая Японию на 0.9 балла.

В своем финальном выходе Украина успешно справилась с программой и заработала высокие 96.0333 балла. Услышав оценки, синхронистки закричали от удивления.

С суммой 190.3018 украинки удержались на третьем месте, обеспечив отрыв от Японии почти в два очка.

Подчеркивается, что награда синхронисток стала 17-й на счету Украины на этих Играх в Токио.

Напомним, ранее мы писали, что на Олимпийских играх-2020 в Токио украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль-это была первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.