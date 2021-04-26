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Украина завоевала три "бронзы" на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Сборная Украины по греко-римской борьбе Федерация греко-римской борьбы Украины

Награды получили Виктор Петрик, Максим Евтушенко и Жан Беленюк

На Чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходил 25 апреля в Варшаве, сразу трое украинских спортсменов завоевали по бронзовой медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерация греко-римской борьбы Украины. 

Как отмечается, награды европейского первенства завоевали Виктор Петрик и Максим Евтушенко.

"Виктор Петрик боролся с представителем Беларуси Макаренко, а соперником Максима Евтушенко стал украинец, который сейчас выступает за Польшу Роман Пацурковский", - говорится в сообщении. 

При этом добавляется, что "бронзу" для Украины удалось завоевать и многократному чемпиону мира и Европы Жану Беленюку. 

Следовательно, в общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла четвертое место. 

Федерация греко-римской борьбы Украины

Напомним, украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Он выиграл у хорвата Вякослава Любурича - 7:1, а также в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.

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