Украина завоевала еще одно "серебро" на Паралимпийских играх в Токио

Украинский спортсмен стал серебряным призером в гребле на байдарке-одиночке

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинский спортсмен Николай Синюк завоевал серебряную медаль в гребле на байдарке-одиночке. Об этом говорится в Twitter Паралимпийских игр.

Как отмечается, Синюк стал вторым на дистанции 200 метров в классе KL2, показав результат 42, 503 секунды. Он отстал от лидера на 1,077 секунды.

"Золото" завоевал австралиец Кертис Макграт (41,426), а бронзовым призером Паралимпийских игр стал итальянец Федерико Манкарелла (42,574).

