Украина завоевала еще одно "серебро" на Паралимпийских играх в Токио

Украинский спортсмен стал серебряным призером в гребле на байдарке-одиночке

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинский спортсмен Николай Синюк завоевал серебряную медаль в гребле на байдарке-одиночке. Об этом говорится в Twitter Паралимпийских игр.

Как отмечается, Синюк стал вторым на дистанции 200 метров в классе KL2, показав результат 42, 503 секунды. Он отстал от лидера на 1,077 секунды.

"Золото" завоевал австралиец Кертис Макграт (41,426), а бронзовым призером Паралимпийских игр стал итальянец Федерико Манкарелла (42,574).

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Напомним, что ранее украинские пловцы Алексей Федина и Ярина Матло завоевали "серебро" в заплыве на 100 метров брассом в классе ЅВ12 на Паралимпиаде в Токио. С Алексеем Федина выступали еще два украинца - Сергей Клипперт, который финишировал пятым, и Даниил Чуфаров, которому удалось добраться до финиша шестым.

А Анастасия Москаленко выиграла золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд в классе F32 – 7,61 метра.

Также украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике: прыжки в длину и толкание ядра.