Украина завоевала еще одно "серебро" на Олимпиаде, на этот раз в гребле на каноэ

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова Фото: НОК Украины

Они уступили китаянкам

Людмила Лузан и Анастасія Четверикова выиграли серебро в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио, сообщает Sport.ua

Сначала Лузан и Четверикова выиграли свой отборочный заезд, а затем и полуфинал. Они преодолевали дистанцию с лучшим временем в своих заездах, но среди всех претендентов по времени уступали дуэту из Китая.

В финале борьба за "золото" развернулась именно между украинками и китаянками. В конечном итоге дуэт из Китая проплыл дистанцию за 1:55 минут, а из Украины — 1:57. На третьем месте оказалась Канада с результатом 1:59.

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Напомним, это четвертое серебро для Украины. Раньше второе место занимали Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (заплыв на 1 500 метров вольным стилем); Парвиз Насибов (греко-римская борьба в весовой категории до 67 килограммов).