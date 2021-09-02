Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Украинские легкоатлеты заняли первые места в прыжках в длину и толкании ядра

Украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан завоевали золотые медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщил Champion.com.

Как отмечается, спортсмены получили два "золота" в соревнованиях по легкой атлетике.

В частности Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59, установив европейский рекорд.

Кроме этого, легкоатлетка Мария Помазан заняла первое место в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24 и опередила ближайшую преследовательницу на 3,09 метра.

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Напомним, что ранее на Паралимпийских играх-2020 в Токио украинский спортсмен Максим Коваль показал второй результат в толкании ядра, но все же получил золотую медаль после дисквалификации соперника.

Также Украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль и стал 8-кратным чемпионом Игр.

А украинка Анастасия Москаленко выиграла золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд в классе F32 – 7,61 метра.