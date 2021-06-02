Украина выиграла чемпионат Европы в скоростной стрельбе из пистолета в миксте

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В Осиеке (Хорватия) продолжается чемпионат и юниорское первенство Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

Украинцы Юлия Коростелева и Александр Петров завоевали "Золото" в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте, передает Укринформ.

В финале этого упражнения Коростелева и Петров опередили своих соотечественников Анастасию Немец и Владимира Пастернака (9:1), которым досталось "серебро".

Бронзовыми призерами стали россияне, выигравшие матч за 3-е место у итальянцев (9:5).

Чемпионат Европы по стрельбе пройдет до 6 июня.

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Ранее сообщалось, что женская сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Осиеке