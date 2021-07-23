Украина стартовала на Олимпийских играх в соревновании лучников

Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок - 35-й, набрав 635 очков

Украинские спортсмены начали свое выступление на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио: первыми стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Как отмечается, 23 июля состоялась квалификация у женщин. Всего на этом этапе выступает 64 спортсменки, которые определили посев основных соревнований на вылет.

Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок - 35-й, набрав 635 очков, Анастасия Павлова набрала 631 очко и стала 41-й, на счету Лидии Сиченниковой 323 очка (54-е место).

Отметим, в столице Японии украинская сборная по стрельбе из лука представлена 4-мя спортсменами. Завтра, 24 июля, лучники покажут свое мастерство в смешанных соревнованиях, а 25 июля – в командных.

Новости по теме: На сайте Олимпийских игр перерисовали карту: Граница между Крымом и Украиной исчезла

Напомним, 23 июля официально стартовали Олимпийские игры в столице Японии Токио. Всего за два дня до начала соревнований произошло незаурядное событие - из-за шутки о Холокосте уволили режиссера церемонии открытия Олимпиады.