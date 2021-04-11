Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Тяжелоатлетка Ирина Деха Фото из открытых источников

Украинские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей - 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые

Украинская сборная победила в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве (Россия), передает "Украинская правда".

Как отмечается, украинские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей (10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые) и возглавили общий зачет чемпионата.

Второе место получила сборная Болгарии, а на третье в последний день вышла сборная Грузии, благодаря мировому рекорду в двоеборье от легенды тяжелой атлетики Лаши Талахадзе, который поднял в сумме 485 килограмм.

Отличилась в последний день и украинка Анастасия Лысенко, которая добавила в копилку сборной Украины еще 3 серебряные медали в соревнованиях среди женщин более 87 кг.