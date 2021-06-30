Украина одержала победу над Швецией и попала в 1/4 финала Евро-2020

Матч Украина-Швеция 29 июня УАФ

Матч состоялся на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго

Национальная сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и таким образом вышла в четвертьфинал Евро-2020. Об этом сообщает УАФ.

Согласно сообщению, открыл счет на 27-й минуте Александр Зинченко, а под конец первого тайма шведы сравняли счет, благодаря рикошету смог забить Эмиль Форсберг.

Во втором тайме, на 99-й минуте, игрок команды противника Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку за грубый фол против вышедшего на замену в экстратайме Артема Беседина. Украинец травмировался, поэтому его сразу заменил Виктор Цыганков.

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Как говорится, победный гол для нашей сборной забил в компенсированное время до экстратайма, на 121-й минуте, Артем Довбык.

Также известно, что следующим соперником Украины станет Англия, победившая в матче с Германией. Встреча состоится 3 июля в Риме.

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Напомним, сборная Украины смогла попасть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу после того, как Швеция победила Польшу в заключительном матче группы Е.