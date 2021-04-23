УЕФА утвердил окончательный перечень городов, где будут играть матчи Евро-2020

Кубок УЕФА Фото из открытых источников

Сам турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля

Союз европейских футбольных ассоциаций окончательно определился со списком городов, принимающих матчи чемпионата Европы по футболу этим летом. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Как отмечается, было принято решение о переносе трех матчей группового этапа из Дублина в российский Санкт-Петербург. Кроме этого, игра 1/8 финала турнира, которую тоже должна была принять столица Ирландии 29 июня, состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

При этом добавляется, что запланированные четыре матча в испанском Бильбао, состоятся в Севилье. Власти столицы Басконии отказались разрешить присутствие на трибунах зрителей. Поэтому теперь Севилья будет принимать матчи Испания – Швеция (14 июня), Испания – Польша (19 июня), Словакия – Испания (23 июня), а также игру 1/8 финала турнира 27 июня.

Кроме этого, в немецком Мюнхене все четыре матча турнира пройдут в присутствии не менее 14,5 тысячи зрителей.

Всего игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Новости по теме: УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что УЕФА забрал право проводить матчи Евро-2020, которое перенесли на 2021 год из-за COVID-пандемии, у испанского города Бильбао.