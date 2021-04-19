УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Портал uefa.com

Он предполагает ее расширение

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат своих клубных соревнований на 2024-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как отмечается, реформа предусматривает расширение лиги с 32 до 36 клубов, а также отказ от разделения команд на группы. Следовательно, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.

При этом добавляется, что каждая футбольная команда будет иметь по 10 матчей (пять дома и столько же на выезде) против разных соперников. Восемь лучших сборных автоматически выходят в 1/8 финала, остальные путевки разыграют клубы, занявшие места с 9-го до 24-го.

Кроме этого, предполагается увеличение числа участников Лиги Европы и Лиги конференций до 36 представителей.

"Внесенные изменения призваны обеспечить позитивное будущее европейского футбола на всех уровнях и удовлетворить растущие потребности всех его заинтересованных сторон. Однозначно подтверждая общую приверженность принципу открытой конкуренции и спортивных достоинств на всем континенте, общей целью было также поддержка внутренних лиг", - говорится в сообщении.

Стало известно, соответствующие нововведения были утверждены в ходе длительных консультаций, они также получили единодушную поддержку Совета ЕКА и Комитета клубных соревнований УЕФА.

По словам президента УЕФА, Александра Чеферина, такой формат сохраняет принцип, что внутренние показатели должны быть ключом к квалификации. Кроме этого, с помощью него утверждается идея открытой конкуренции.

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Напомним, ранее в УЕФА заявили что футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут выходить на матчи за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы, а также привлекаться к играм под эгидой ФИФА и УЕФА.