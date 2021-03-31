УЕФА снял ограничения по присутствию зрителей на матчах

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Это связано с различной эпидемиологической ситуацией в национальных ассоциациях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально снял ограничения на присутствие зрителей на трибунах во время матчей, теперь это решение будет принимать каждая отдельная страна. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он позволил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона. Исполком признал, что такое ограничение больше не нужно", - говорится в сообщении.

Также в УЕФА отметили, поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях значительно разнится, то решение о допуске зрителей должны принимать только органы местной или государственной власти.

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Таким образом, ограничение УЕФА о заполнении стадион максимум на 30%, а также запрет на посещение футзальных матчей отменяются.

В то же время исполком УЕФА предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи, вплоть до периода до финалов клубных соревнований в мае 2021 года.

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Напомним, ранее Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку четвертьфиналов нынешнего года розыгрыша Лиги чемпионов.