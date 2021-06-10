УЕФА приостановил дело против трех клубов Суперлиги

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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" оспаривают действия УЕФА в суде ЕС.

УЕФА приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги - "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Приостановка дела связана с тем, что клубы Суперлиги подали в суд Европейского союза иск на УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции. Дело открыли в конце мая.

Ранее сообщалось, что двенадцать европейских топклубов Англии, Испании и Италии объявили о создание нового турнира европейской суперлиги (ESL). В УЕФА клубам пригрозили исключением из турниров под своей эгидой.

Впоследствии президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты клубов европейской суперлиги не смогут выходить на матчи за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы, а также привлекаться к Играм под эгидой ФИФА и УЕФА.

Позже руководство европейской Суперлиги подало в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через планы футбольных ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Командам-участницам нового европейского первенства пригрозили исключением из всех турниров - как национальных, так и международных.