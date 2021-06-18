УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси

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Все соревнования в этом году отменят

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, сообщает Tribuna.

Как отмечается, этот шаг означает, что все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, будут отменены.

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Кроме этого, Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения взглядов.

Напомним, в январе Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2021 году из-за международных санкций и сложной политической обстановки в стране.

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Впоследствии исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос Чемпионата мира по пятиборью из Минска.

В конце мая правление Европейского союза велосипедистов (UEC) решило, учитывая текущую международную ситуацию, отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня 2021 года.