УЕФА опроверг информацию об отмене мер под своей эгидой в Беларуси
Проведение матчей с участием команд и клубов в Минске состоится по жесткому расписанию
Матчи в турнирах УЕФА на территории Беларуси в 2021 году состоятся согласно расписанию. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, передает Sport.ua.
"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся", - отметили в представительстве.
В частности, новое решение предусматривает проведение матчей с участием команд и клубов в Минске по жесткому расписанию.
Напомним, накануне заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказалась проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.