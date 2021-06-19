УЕФА опроверг информацию об отмене мер под своей эгидой в Беларуси

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Проведение матчей с участием команд и клубов в Минске состоится по жесткому расписанию

Матчи в турнирах УЕФА на территории Беларуси в 2021 году состоятся согласно расписанию. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, передает Sport.ua.

"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся", - отметили в представительстве.

В частности, новое решение предусматривает проведение матчей с участием команд и клубов в Минске по жесткому расписанию.

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Напомним, накануне заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказалась проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.