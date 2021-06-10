УЕФА обязал сборную Украины убрать из формы слоган "Героям слава", - СМИ

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При этом слоган "Слава Украине" на форме останется

В УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий Чемпионат Европы-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязали украинскую сборную убрать слоган "Героям слава". Об этом сообщает сайт "Чемпионат".

Как отметили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган "Героям слава" украинцы должны убрать из формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический контекст.