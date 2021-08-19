УЕФА обнародовала тройку претендентов на звание лучшего тренера года

В список также попали: Унаи Эмери, Диего Симеоне, Антонио Конте, Гарет Саутгейт

Союз европейских футбольных ассоциаций объявила тройку претендентов на приз лучшего тренера сезона-2020/21. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

УЕФА назначил на награду Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томаса Тухеля ("Челси").

Под руководством Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020. "Челси" Тухеля выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые в истории вывел "Манчестер" в финал Лиги чемпионов, выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.

Имя лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.

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Напомним, ранее полузащитник "Шахтера" Марлос объявил о завершении международной карьеры в составе национальной сборной Украины. Футболист сыграл за главную команду страны 26 матчей и забил 1 гол.