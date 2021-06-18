УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона

Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля

УЕФА может перенести финал Евро-2020 со стадиона "Уэмбли" в Лондоне в Будапешт, если правительство Британии не освободит от карантина 2500 VIP-персон, которые должны посетить матч. Об этом сообщает The Times.

Как отмечают, переговоры продолжаются и сейчас британские министры рассматривают вариант, при котором спонсоры, чиновники, политики и вещатели УЕФА и ФИФА смогли бы избежать карантина после прибытия.

Венгрия, которая на данный момент является альтернативным вариантом для проведения финала Евро-2020, разрешает допуск на свою арену в Будапеште 100% зрителей.

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