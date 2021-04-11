УЕФА может обязать футболистов вакцинироваться перед Евро-2020
Также прививки хотят сделать обязательными для тренеров и персонала команды
УЕФА вместе с медицинской комиссией работает над протоколом проведения Евро-2020 будущего лета. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Как отмечается, рассматривается вариант обязательной вакцинации от COVID-19 всех футболистов, что будут участвовать в турнирах. Также будут изучать вопросы по выполнению прививки тренеров и персонала команды.
При этом сообщается, что речь идет о 600 футболистах.
Кроме этого, ожидается, что УЕФА позволит расширить заявку на турнир, и каждая команда сможет заявить по 25 спортсменов.
Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально снял ограничения на присутствие зрителей на трибунах во время матчей. Каждая страна самостоятельно может решать этот вопрос.