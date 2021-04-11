УЕФА может обязать футболистов вакцинироваться перед Евро-2020

Кубок УЕФА Фото из открытых источников

Также прививки хотят сделать обязательными для тренеров и персонала команды

УЕФА вместе с медицинской комиссией работает над протоколом проведения Евро-2020 будущего лета. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



Как отмечается, рассматривается вариант обязательной вакцинации от COVID-19 всех футболистов, что будут участвовать в турнирах. Также будут изучать вопросы по выполнению прививки тренеров и персонала команды.

При этом сообщается, что речь идет о 600 футболистах.



Кроме этого, ожидается, что УЕФА позволит расширить заявку на турнир, и каждая команда сможет заявить по 25 спортсменов.

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Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально снял ограничения на присутствие зрителей на трибунах во время матчей. Каждая страна самостоятельно может решать этот вопрос.